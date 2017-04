Modric: "Lo importante es ganar como sea"

Luka Modric, centrocampista del Real Madris, aseguró este sábado, después de ganar 2-1 al Valencia con un tanto de Marcelo a pocos minutos del final, que para su equipo es importante "ganar como sea".

Cuestionado por si el Real Madrid juega en ocasiones con fuego, el jugador croata declaró que el conjunto de Zinedine Zidane ganar es el único objetivo. El cómo, no importa

"Para nosotros es más importante es ganar. Si es en el último minuto ganar 3 o 4-0 es ganar. Lo importante es ganar como sea. Hoy, después del 1-0 empataron con un gol de Parejo. Reaccionamos muy bien como equipo y ganamos, que es lo importante", dijo.

También habló sobre el choque ante el Atlético de Madrid de Liga de Campeones que tiene que disputar el próximo martes: "Los partidos contra el Atlético son siempre complicados. No esperamos nada diferente esta vez. Tenemos primero en casa y queremos hacer buen resultado para la vuelta", declaró.

"Esperemos el apoyo de nuestra gente, que nos ayude. Lo importante es ganar juegue quien juegue. No hay favoritos. En semifinales jugamos contra un rival muy complicado, especialmente en los últimos años. Aquí no hay favorito. A ver después del primer partido si hay un favorito, pero ahora no".

Cuestionado por si el Real Madrid parte con cierta ventaja moral sobre el Atlético después de ganarle dos finales de la Liga de Campeones, indicó que jugar una eliminatoria ante el conjunto rojiblanco es diferente a un partido decisivo.

"Para mí son diferentes. Lo que pasó antes ya está, tenemos que mirar hacia delante. Nuevos partidos y nuevos retos. Tenemos que hacer un partido muy bueno para pasar la eliminatoria", culminó.