Varane no sufre ninguna molestia y estará en las semifinales de 'Champions'

El central francés del Real Madrid Raphael Varane se quedó fuera de la convocatoria sin ninguna molestia, según explicó Zinedine Zidane, que lo reservó para que esté en perfectas condiciones el martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Zidane optó por reservar a Varane y no meterle la carga de varios partidos en una semana, recién recuperado de su última lesión en el bíceps femoral. Desveló en rueda de prensa que el defensa francés no sufre ninguna molestia física y que estará para jugar en Liga de Campeones.

"Varane está disponible el martes. Llevaba tiempo sin jugar, volvió contra el Dépor pero hay que tener cuidado con él en el final de temporada", manifestó Zidane.

"No está lesionado, no le pasa nada, pero hay que controlar y no correr riesgos porque la última vez se volvió a lesionar rápidamente. No quiero que se repita. Hay partidos importantes y quiero que esté bien. No hay que arriesgar nada", sentenció.