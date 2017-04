Murray: "Fallé tiros en el último juego que no debería haber fallado"

El tenista escocés Andy Murray, número uno mundial, reconoció que en el último juego falló tiros "que no debería haber fallado" en su derrota en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó ante el austríaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie, por 6-2, 3-6 y 6-4.

"Luché tanto como pude, pero no obtuve el resultado que quería. Tras el partido de ayer, competir hoy estuvo muy bien. Me hubiese gustado llegar a la final, pero hoy no era el día", ha explicado.

Tras un primer set en el que ha asegurado quedarse "sin opciones" de ganar, a partir del segundo, el partido ha sido más "ajustado" y ha jugado "mejor", según ha indicado.

El británico ha preferido quedarse con los aspectos positivos de su participación en Barcelona, donde hoy peleó durante más de dos horas con otro 'top-ten' y ayer estuvo tres horas en pista para doblegar en cuartos de final al español Albert Ramos (2-6, 6-4 y 7-6).

Murray se va satisfecho por haber jugado ante tres jugadores de perfil "muy diferente". "Feliciano (López) saca muy bien y le gusta jugar cortado. Albert (Ramos) es otro zurdo, pero con mucho más repertorio, mientras que Thiem es diestro y le gusta jugar con rosca", ha añadido.

El escocés, que ha dado señales de tener molestias en la pantorrilla en algunos momentos del encuentro, ha asegurado que ha terminado el partido "bien" físicamente y que el problema se debía "a jugar partidos consecutivos".

Tras cuatro semanas viajando y habiendo disputado en dos semanas el torneo de Montecarlo y el Godó, el número uno mundial disfrutará ahora de algunos días "en casa" para descansar.