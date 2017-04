Su carrera como boxeadora inició en Panamá, así lo ha expresado en entrevista para El Universal “fue allí donde me dieron el permiso para hacerme profesional. Estoy registrada en la Comiboxp, Comisión de Boxeo Panameña. De allá me ayudan a debutar en Alemania, con la WBA y ellos fueron los que me ayudaron en el debut”.