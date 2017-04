Merkel confía en la victoria de Macron y en un presidente "fuerte" en Francia

La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su esperanza en que el candidato socioliberal Emmanuel Macron gane la segunda vuelta de las elecciones francesas del 7 de mayo y "se convierta en un presidente fuerte".

En declaraciones que publica hoy el grupo mediático Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Merkel subrayó que la amistad germano-francesa "es irrenunciable para ambos países, pero sobre todo también para la Unión Europea (UE)".

Por otro lado, no se mostró contraria a debatir nuevos esfuerzos económicos en el marco de la UE y, a la pregunta de si eso incluiría un mayor apoyo por parte de Alemania, Merkel se limitó a responder: "Ya veremos, realmente no me puedo anticipar a las conversaciones con el próximo presidente francés".

Según la canciller, principalmente lo que le preocupa a la gente son sus puestos de trabajo, un buen futuro económico y garantías sociales, lo que incluye aspectos como el desarrollo de un mercado interior digital, el impulso de la cultura emprendedora y medidas para combatir el desempleo juvenil.

El Gobierno alemán "está abierto a todo ello, pero no se trata de lejos sólo de dinero", sino más bien de la pregunta de "cómo podemos crear las condiciones para (el desarrollo de) empresas prósperas y, con ello, de nuevas oportunidades para los jóvenes", resaltó.