Francisco critica al populismo demagogo que actúa contra la paz

El papa Francisco criticó hoy en El Cairo a los "populismos demagogos" que impiden "consolidar la paz y la estabilidad" y dijo que "ninguna incitación a la violencia garantizará la paz".

El pontífice se expresó así en un discurso pronunciado en una conferencia internacional de paz celebrada en la capital egipcia con la asistencia de líderes musulmanes al poco de llegar a El Cairo en una visita de apenas 27 horas.

El papa dijo que "se asiste con desconcierto al hecho de que por una parte hay un alejamiento de la realidad de los pueblos en nombre de objetivos que no miran a nadie claramente; por otra, surgen populismo demagogos que no ayudan a consolidar la paz y la estabilidad".

"Ninguna incitación a la violencia garantizará la paz y cualquier acción unilateral que no incite a procesos constructivos y compartidos es en realidad un regalo a los autores del radicalismo y de la violencia", agregó el pontífice.

Francisco dijo que lo que se necesita es que haya "constructores de paz, no provocadores de conflictos; de bomberos y no de incendiarios; de predicadores de reconciliación y no de impulsores de destrucción".