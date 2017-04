Un diputado opositor turco impugna el referendo ante Tribunal de Estrasburgo

Un diputado de la principal formación de la oposición turca, la socialdemócrata CHP, solicitó hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la anulación del referendo del pasado día 16 en el que se aprobó la entrega del poder ejecutivo al presidente del país.

Musa Cam, diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha presentado este recurso de forma individual y no en nombre de esa fuerza política, que está preparando su propia impugnación, explicó a Efe Seyit Torun, vicepresidente de la formación.

Torun señaló que aún se está trabajando en el recurso que se elevará ante esa corte.

La reforma constitucional fue aprobada el pasado día 16 con el 51,41 por ciento de los votos y, en número de papeletas, el "sí" superó al "no" por apenas 1,3 millones de votos.

El CHP argumenta que ese resultado tan ajustado habría sido una victoria del "no", si no se hubieran contabilizado los 2,5 millones de sufragios que no fueron debidamente sellados por las mesas electorales.

La Junta Electoral turca rechazó la impugnación presentada por el CHP y también el Consejo de Estado de Turquía, máxima autoridad administrativa de Turquía, rehusó la petición de anular y repetir el referéndum.