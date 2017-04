Los reyes de España viajan a Holanda por 50 cumpleaños de Guillermo Alejandro

Felipe VI y la reina Letizia viajarán mañana a Holanda para asistir a los actos con motivo del 50 cumpleaños del rey Guillermo AlejandroA lo largo del día en que su hija menor, la infanta Sofía, cumple diez años, Felipe de Borbón y Letizia se desplazarán a este país europeo, donde permanecerán hasta el domingo con una agenda que la Casa del Rey no ha concretado, si bien precisa que las actividades a las que asistirán no tendrán cobertura informativa, "según la organización prevista por la C

A lo largo del día en que su hija menor, la infanta Sofía, cumple diez años, Felipe de Borbón y Letizia se desplazarán a este país europeo, donde permanecerán hasta el domingo con una agenda que la Casa del Rey no ha concretado, si bien precisa que las actividades a las que asistirán no tendrán cobertura informativa, "según la organización prevista por la Casa Real de los Países Bajos".

El rey Guillermo Alejandro celebra hoy su quincuagésimo aniversario acompañado por la reina Máxima y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane.

Las conmemoraciones por el aniversario continuarán mañana con un banquete en el Palacio Real de Amsterdam, al que el monarca ha invitado a 150 ciudadanos que cumplen años el mismo día que él.

Los reyes fueron quienes representaron a España, como Príncipes de Asturias, en la investidura de Guillermo Alejandro, que tuvo lugar el 30 de abril de 2013 en Amsterdam, ciudad a la que acudieron la víspera para asistir a la cena de gala que ofreció la entonces reina Beatriz en el Rijksmuseum.

Ya como Reyes de España, en octubre de 2014 viajaron a La Haya en su primera visita oficial a una monarquía europea y en junio de 2015 coincidieron en Madrid tanto con los reyes Guillermo Alejandro y Máxima como con la princesa Beatriz en el funeral ortodoxo en memoria de Kardam de Bulgaria oficiado en la iglesia de San Jerónimo el Real.