Defensor venezolano rechaza plazo de Parlamento para que apoye remover jueces

El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó hoy el plazo de tres días que le dio el martes el Parlamento, de mayoría opositora, para que respalde el proceso iniciado en la Cámara con el que buscan la destitución de siete jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"No acepto el ultimátum que me dio la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) porque yo soy un hombre que da la cara y con valentía respondo", dijo Saab, presidente del Poder Ciudadano, durante una entrevista con el circuito radial privado FM Center.

El ombudsman consideró que el Parlamento le hizo una amenaza al fijarle un plazo para que califique de "falta grave" la actuación de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ que emitieron dos sentencias, ya revocadas, que fueron vistas por la oposición como un "golpe de Estado".

"¿Qué va a ordenar la Asamblea Nacional?, ¿mi asesinato?, ¿que me linchen en las calles", se preguntó y aseguró que está esperando que termine este plazo para conocer las "consecuencias" aunque, aclaró, el Legislativo "no tiene cualidad para destituir al defensor" sino solamente la Sala Plena del Supremo.

Saab reiteró que la petición del Parlamento de avalar la remoción de estos magistrados, requisito establecido en la Constitución para poder concretar estas destituciones, ya fue respondida el pasado 6 de abril cuando el Consejo Moral Republicano -organismo del Poder Ciudadano- consideró "improcedente" la medida.

"No me vengan a presionar, no me vengan a amenazar", dijo y explicó que, como jefe del Poder Ciudadano, no respaldará mecanismos que hagan "implosionar" la democracia y la gobernabilidad en el país caribeño.

Por otra parte, restó apoyo a la idea de que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones generales anticipadas, como exige la oposición venezolana, y en cambio hizo votos porque se convoquen en los próximos meses las votaciones de alcaldes y gobernadores, estas últimas suspendidas desde el año pasado.

"(Una vez) validados los partidos políticos debe convocarse un cronograma de elecciones regionales este año, y yo tengo una convicción, una percepción de que eso va a ocurrir", sostuvo.

Entretanto, el defensor del pueblo venezolano se refirió brevemente al vídeo que este miércoles publicó su hijo, Yibram Saab, en el que le pidió "poner fin a la injusticia" en el país y actuar frente a la "represión" contra la ola de protestas del último mes que se han saldado con al menos 28 muertos.

Saab dijo que respeta la opinión de su hijo y de su familia en general, declaraciones que pueden difundir, dijo, "democráticamente en el pleno ejercicio de la libertad de opinión".

"Simplemente lo que puedo decir: lo amo, lo adoro y diga su opinión", comentó.