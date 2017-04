‘Olvídame y pega la vuelta’ de Pimpinela versión 2017

Los hermanos Galán autores de la famosa canción de los 80 ‘Olvídame y pega la vuelta’ en el programa de radio argentino, ‘Perros de la calle’, de FM Metro, quisieron innovar esta canción con términos “modernos”.

Esta versión dice "Hace dos años y un día me borró de Instagram, y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin 'stalkear'. Y ahora navegando una noche, yo lo enganché online", le cantó Lucía a Joaquín.

"Ahora vete, olvida mi selfies, mi Facebook, mi clave de Netflix (…) Vete, borra mis videos, los celus de mis viejos y mis fotos en tetas", interpretó la cantante en el estribillo. Él le responde de manera muy divertida: "Ahora vas a ser viral (…)".

Aquí el video de la canción original.