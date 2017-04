El clásico televisivo de los 90 "Roseanne" prepara su vuelta

El clásico televisivo de la década de 1990 "Roseanne" prepara su regreso con el reparto original, formado por Roseanne Barr, John Goodman y Sara Gilbert, entre otros, informó hoy el blog especializado Deadline.

El proyecto, que por ahora se ha perfilado como una nueva temporada de ocho episodios, busca nuevo hogar entre las principales cadenas estadounidenses y las plataformas de contenidos por Internet, indicó la publicación.

La serie original, con la familia Conner como protagonista, tuvo nueve temporadas que se emitieron en la cadena ABC y recibió buenas críticas por su retrato de la clase media estadounidense.

También se espera el regreso de actores como Laurie Metcalf, que ganó varios premios Emmy por su papel de Jackie, la hermana de Roseanne, así como de Johnny Galecki y Estelle Parsons.

La protagonista, Roseanne Barr, ganó un Emmy y un Globo de Oro por su trabajo en la serie, mientras que Goodman recibió siete nominaciones al Emmy y cuatro candidaturas a los Globos de Oro, ganando uno en 1993.

La opción de reactivar viejas series está de moda y dando buenos resultados a las cadenas y plataformas de Internet, como es el caso de "Prison Break", "24: Legacy", "The Gilmore Girls", "Will & Grace", "Twin Peaks" o "The X-Files".