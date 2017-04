Charlie Hunnam, de "Sons of Anarchy", encarna al rey Arturo en nuevo filme

El actor británico Charlie Hunnam, conocido por su papel de motero en la serie "Sons of Anarchy", se reinventa en la nueva fantasía épica "King Arthur: Legend of the Sword", en la que encarna al legendario monarca Arturo de Bretaña.

Nueva York, 28 abr (EFE).- El actor británico Charlie Hunnam, conocido por su papel de motero en la serie "Sons of Anarchy", se reinventa en la nueva fantasía épica "King Arthur: Legend of the Sword", en la que encarna al legendario monarca Arturo de Bretaña.

En el filme, dirigido por Guy Ritchie, Hunnam interpreta a un joven que queda huérfano después del asesinato de sus padres y se gana la vida peleando y robando en las calles del Londres romano, hasta que encuentra su poderosa espada y se ve obligado a reconocer su verdadero linaje y luchar por el legado de la corona.

"Estaba emocionado por interpretar a este rey tan moderno y joven con una historia accesible al público", aseguró hoy Hunnam durante la presentación de la película en Nueva York, que se estrenará en Estados Unidos el próximo 12 de mayo.

Y es que en la literatura europea existe una gran cantidad de interpretaciones y versiones de la leyenda del rey Arturo, considerado como el monarca ideal en tiempos de guerra y de paz, y ha sido una de las historias medievales que más se han visto en la gran pantalla.

En esta nueva adaptación el protagonista, un chico de clase baja criado en un burdel, se enfrenta a grandes obstáculos en su camino para alcanzar el trono, en el que descubre sus oscuros orígenes y aprender a superar sus miedos.

El director explicó que esta versión, a diferencia de todas las que se han hecho hasta el momento, reinventa al personaje y, en lugar de representarlo como un hombre "noble", muestra a un chico callejero y astuto que pasa "de ser un niño a un adulto" y "de ladrón a rey".

"A todos nos gusta el papel de chico duro y pícaro", bromeó Hunnam.

La película, que fue rodada en diferentes localizaciones de Inglaterra, Gales y Escocia, gira en torno al mito de Excalíbur, nombre de la misteriosa espada clavada en una roca de granito que otorgaba poderes extraordinarios y que sólo podía ser extraída y dominada por un hombre digno de ser rey.

"Es una historia de autoconfianza, que invita a luchar contra tus demonios y a reforzar la disposición a salir adelante y a hacer grandes cosas", explicó Hunnam.

"El gran desafío fue entender y tratar la historia con el respeto que se merece y ser fiel a su originalidad (...) y al mismo tiempo combinarla con creatividad", añadió.

Ritchie se basó en la recopilación de romances ingleses y franceses inspirados en los cuentos del siglo VI, cuando el rey Arturo defendía la Gran Bretaña de los invasores sajones e intentaba reunificar todos los reinos de isla.

Además, el director aseguró que la película incorpora efectos visuales, música y otros elementos que la hacen más "divertida" e interesante para las nuevas generaciones, sin perder la esencia de la leyenda.

Así, no faltaron los elementos de fantasía propios del relato original como magos y hechiceros, si bien las criaturas no son dragones, sino animales más "modernos" como elefantes y serpientes gigantes, que ayudan al monarca en su hazaña de recuperar el trono del que fue despojado injustamente por su tío.

Hunnam, que da vida en "Sons of Anarchy" al motorista Jax Teller, aseguró que le "encantó" este cambio de registro en su trayectoria, ya que aspira a trabajar en "una gran variedad" de géneros e incluso a dirigir una película.

El actor británico lidera un reparto que incluye al ex futbolista del Real Madrid David Beckham, que interpreta en el filme un breve papel de soldado medieval, así como a la francoespañola Astrid Bergès-Frisbey y al estadounidense de origen beninés Djimon Honsou ("La leyenda de Tarzán").

"Desde el principio de los tiempos, las guerras han sido la marca característica de la humanidad (...) Esta leyenda me recuerda a la de muchos reyes africanos que también tenían poderes sobrenaturales, pero la humildad es lo que los convirtió en reyes", explicó Honsou.