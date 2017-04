El festival Mad Cool cierra el cartel de 2017 con Manic Street Preachers

La segunda edición del festival madrileño Mad Cool cerró hoy su cartel para la edición de este año con la incorporación de los británicos Manic Street Preachers en sustitución de la banda australiana Jet, actuación cancelada horas antes de su anuncio por una "circunstancia familiar".

La Caja Mágica de Madrid, que volverá a acoger este evento multitudinario del 6 al 8 de julio, recibirá en la última jornada del mismo al grupo comandado por James Dean Bradfield, embarcado actualmente en la grabación de su último disco.

Mad Cool anunció además hoy otra actuación nueva, la del cantante y compositor británico de folk George Ezra, que se suma al cartel del día 6 en lugar de sus compatriotas de Wolf Alice, que no realizarán finalmente ningún show por la demora de su nuevo álbum.

"Por esta circunstancia", la organización ofrece la posibilidad desde hoy y hasta el próximo 5 de mayo de devolver el dinero de la entrada a todas aquellas personas que no se sientan conformes con los cambios en la programación de esta edición.

En la nota de prensa remitida a los medios, se disculpan además por "la dilación" en el anuncio de estas últimas incorporaciones, que achacan a "imponderables relativos a la logística de las bandas". "Hemos intentado, por todos los medios, ocasionar los menores contratiempos posibles a todos los asistentes", afirman.

A principios de esta semana el festival anunció que se había agotado completamente el aforo de su segunda edición, estimado en unos 45.000 asistentes diarios.

Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Wilco, Alt-J, M.I.A., Foals, Belle and Sebastian, Ryan Adams y Foster the People serán algunos de los principales atractivos del cartel de 2017, tras una primera edición que congregó a más de 100.000 personas.