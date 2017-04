"Keep the Change", "Son of Sofia" y "Bobbi Jene", triunfadores de Tribeca

Las películas "Keep the Change", "Son of Sofia" y "Bobbi Jene" fueron las triunfadoras hoy en la ceremonia de entrega de premios del 16 Festival de Cine de Tribeca al llevarse los principales galardones de la noche.

Nueva York, 27 abr (EFE).- Las películas "Keep the Change", "Son of Sofia" y "Bobbi Jene" fueron las triunfadoras hoy en la ceremonia de entrega de premios del 16 Festival de Cine de Tribeca al llevarse los principales galardones de la noche.

"Keep the Change", que se hizo con el premio en la categoría de Narrativa Estadounidense, está dirigida por Rachel Israel y cuenta una historia de amor entre dos personas que sufren de autismo, una trama aplaudida por representar un sector de la sociedad muchas veces ignorado.

Por su parte, "Son of Sofia", un largometraje de Elina Psykou y producido por Bulgaria, Francia y Grecia, consiguió el galardón en la categoría de Narrativa Internacional por contar la historia de un niño forzado a trasladarse de país con su madre y adaptarse a su nueva figura paterna.

"Bobbi Jene", de Elvira Lind, se hizo con el galardón al mejor documental, que refleja la vida de la bailarina estadounidense Bobbi Jene Smith en un momento de profundo cambio personal al regresar a su país de origen tras más de 10 años en Israel.

El mismo largometraje se llevó además el premio a mejor edición y mejor cinematografía en la categoría de documental.

Destacó además el largometraje latino "Nadie Nos Mira", dirigida por la argentina Julia Solomonoff y protagonizada por el intérprete de la misma nacionalidad Guillermo Pfenning, que se llevó el premio al mejor actor en la categoría de narrativa internacional.

"Estoy muy emocionado. Nos lo merecemos porque trabajamos mucho. Yo estuve un montón de tiempo acá y dejé muchas cosas en Nueva York, así que estoy muy emocionado", dijo a Efe Pfenning entre lágrimas.

"Ojalá que esto pueda abrirme más puertas para contar más historias de distintos directores", agregó el intérprete, que también quiso destacar la importancia de que el cine argentino y latino "permanezca unido".

En el evento, celebrado en el Tribeca Performance Arts Center, se hizo entrega de los galardones para un total de diez categorías, en las que se premió también a los mejores directores emergentes tanto de documentales como de cintas narrativas, así como a los mejores cortometrajes.

Cada una de las categorías contó con un jurado compuesto por un mínimo de 4 personas, todos ellos reputados actores, directores, productores, expertos en cinematografía o importantes figuras del mundo de la cultura.

Los galardonados del Festival de Cine de Tribeca, al que se presentaron 97 largometrajes y 57 cortos de unos 40 países, recibieron entre 2.500 y 25.000 dólares, dependiendo de la categoría, además de una obra de destacados artistas.

Presentado por el actor Michael Rapaport, la ceremonia contó con la presencia de intérpretes como Diane Lane y Willem Defoe, y con la de una de las fundadoras del Festival de Cine de Tribeca, la productora estadounidense Jane Rosenthal.

Rosenthal quiso durante su intervención recordar al director de cine Jonathan Demme, responsable de cintas como "The Silence of the Lambs" y "Philadelphia", que murió ayer a los 73 años de edad a causa de un cáncer que padecía.

"Jonathan era una gran voz, un verdadero humanista y un director electrizante. (...) Era una influencia creativa y un visionario", subrayó la cofundadora del festival.

Por su parte, Rapapport quiso dar las gracias a Robert De Niro, responsable también de la fundación del festival de cine, al que decidió dar vida junto a Rosenthal y al filántropo Craig Hatkoff en 2002, pocos meses después del ataque terrorista que sufrió Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

"Este festival se hizo cuando Nueva York estaba destrozado, y mira a dónde hemos llegado", apuntó.

"Robert De Niro significa tanto para tantos artistas. El hecho de que se celebre este festival en Nueva York y tenerlo a él organizándolo es increíble", subrayó Rapaport.