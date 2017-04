Albert Ramos: "Murray ha demostrado por qué es el número uno"

El español Albert Ramos dijo tras su derrota en cuartos de final (2-6, 6-4 y 7-6) ante el número uno mundial, Andy Murray, en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que hoy el escocés demostró "por qué es el número uno".

Tras un encuentro que se ha alargado hasta las tres horas de juego y que ha asegurado que recordará "durante mucho tiempo", Ramos se ha quedado con un sabor agridulce.

"Estoy contento por el partido, pero por otra parte estoy decepcionado por lo que podría haber sido una gran victoria", ha admitido.

El tenista catalán, que ha lamentado su falta de agresividad en ciertos momentos, ha explicado el punto en el que cree que ha perdido el partido: "En el segundo set estaba 3-3 y 15-40 a favor y he hecho una dejada que se ha quedado muerta sin saber por qué. A partir de aquí, no he sabido resolver".

Ramos, que venció en tres sets a Murray hace una semana en octavos de final en Montecarlo, ha reconocido que los resultados tal vez deberían haberse invertido: "En Montecarlo, yo iba perdiendo 4-0 en el tercer set, mientras que aquí he tenido muchas oportunidades para sacar una mayor ventaja".

Sin embargo, el de Mataró ha apuntado que hoy ha habido "pocos" cambios respecto al partido de la semana pasada, y ha destacado la capacidad del escocés de luchar "hasta al final" como una de las claves de su derrota.

Después de esta derrota y tras un inicio de temporada en el que ha disputado doce torneos y una eliminatoria de Copa Davis, Ramos se ha mostrado optimista por los "buenos resultados" conseguidos y ha concluido que su nivel de juego ha aumentado respecto al año pasado.

"He ganado mucho y, cuando pierdo, lo hago en partidos muy competidos", ha resumido.