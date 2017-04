El derbi de Londres entre Tottenham y Arsenal, duelo estrella de la jornada

El derbi del norte de Londres entreTottenham Hotspur y Arsenal, en el White Hart Lane, es el encuentro,a priori, más destacado de la jornada 34 de la Premier League, en laque el líder, el Chelsea, visita al Everton, el Manchester City sedesplaza a Middlesbrough y el Manchester United recibe al Swansea.

El Tottenham, el único equipo que le ha plantado cara al Chelseaesta temporada, busca terminar una liga por encima de sus vecinos'Gunners' por primera vez en los 21 años que lleva Arsene Wenger enel banquillo. Y con 14 puntos de ventaja a falta de 5 encuentros (6para el Arsenal) por disputarse, todo apunta a que será así.

Los hombres de Mauricio Pochettino llegan al encuentro (domingo16.30 GMT) ya rehechos de la decepción por la eliminación ensemifinales de la FA Cup, con un triunfo de prestigio a las espaldasen Selhurst Park sobre el Crystal Palace (0-1) que les mantienevivos en la lucha por el título liguero.

"La posibilidad de acabar por encima del Arsenal no es unamotivación o una distracción", dijo el preparador argentino trasganar al Palace. En lo puramente deportivo, Pochettino esperaráhasta última hora para ver la disponibilidad del belga MousaDembélé, quien tuvo que ser sustituido en Selhurst Park por unalesión de tobillo, y podría recuperar para el choque al lateralzurdo Danny Rose, ya recuperado de sus dolencias.

En los 'Gunners', todo apunta a que Wenger volver a recurrir al3-4-3 que tan buenos resultados le ha dado en los últimos trespartidos: victorias ante Middlesbrough (1-2), Manchester City (2-1)y Leicester City (1-0).

El Arsenal, que podría salvar ligeramente la temporada silevanta, el próximo 27 de mayo, la FA Cup (final frente al Chelsea),confía en mantener el buen momento de forma mostrado en las pasadassemanas, intentar hacerse un hueco entre los cuatro primeros de latabla y estar en Liga de Campeones el curso que viene.

Los 'cañoneros' son sextos (tienen un partido menos), con 60puntos, cuatro menos que el Manchester United, quinto clasificado, ya cinco del Manchester City, cuarto en la tabla.

"No creo que las tres primeras plazas estén ya decididas", dijoeste viernes Wenger. "Tenemos una posibilidad de estar ahí siganamos nuestros partidos, así que no tenemos que especular sobrequien está ahí y quien no. Creo que falta mucho por jugarse de ahorahasta final de temporada", prosiguió el veterano técnico francés.

Además, el domingo también juega el líder, el Chelsea, que visitael siempre complicado estadio de Goodison Park para medirse con elEverton (14.05 GMT).

Sólo los 'Blues' de Antonio Conte y el Tottenham tienen un mejorrécord en casa que los 'Toffees' de Ronald Koeman, que encadenansiete victorias consecutivas en su cancha, en la que sólo han caídouna vez en 17 partidos este curo.

Conte tiene a toda su plantilla disponible y llega a Liverpoolcon la moral cargada tras el pase a la final de la FA Cup y elcontundente triunfo del pasado martes en Londres sobre elSouthampton (4-2).

En el Everton, a las bajas ya conocidas de Ramiro Funes Mori,Seamus Coleman y Yannick Bolasie se puede añadir la de JamesMcCarthy, quien podría perderse el resto de la temporada por lesión.El bosnio Muhamed Besic jugó entre semana los 90 minutos en unpartido con el equipo sub-23 y podría regresar pronto.

Los dos equipos de Mánchester, City y United, después deldecepcionante 0-0 en el Etihad del jueves, volverán a escena eldomingo. Los de Pep Guardiola visitan a un deprimido Middlesbrough(14.05 GMT) que apura sus últimas opciones de salvación, mientrasque los de José Mourinho reciben en casa (12.00 GMT) al Swansea,otro equipo también enfrascado en la lucha por evitar el descenso.

-- Jornada 35 de la Premier League:

- Sábado 29 de abril

15.00 GMT Southampton-Hull City

. Stoke City-West Ham United

. Sunderland-Bournemouth

. West Bromwich Albion-Leicester City

17.30 GMT Crystal Palace-Burnley

- Domingo 30 de abril

12.00 GMT Manchester United-Swansea

14.05 GMT Everton-Chelsea

. Middlesbrough-Manchester City

17.30 GMT Tottenham Hotspur-Arsenal

- Lunes 1 de mayo

20.00 GMT Watford-Liverpool

.