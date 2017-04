Daniel Torres, de titular indiscutido a suplente en Alavés

Daniel Torres no vive sus mejores días con el Alavés de España. De ser referente en el equipo, afición y prensa ibérica por su gran nivel, ahora el colombiano es suplente en los partidos que disputa su equipo, y no es tenido en cuenta por el técnico Mauricio Pellegrino.

Con el empate 0-0 de Alavés frente a Eibar por la fecha 34 de Liga Española, el volante completó su partido número 14 en el banco de suplentes por el certamen.

De hecho, en lo que va del 2017, Torres tan solo ha sido titular en cuatro encuentros, de 16 posibles: el cinco de febrero (4-2 Vs Sporting Gijón), 11 de febrero (0-6 Vs Barcelona), primero de marzo (1-2 Vs Granada), y cinco de abril (0-1 Vs Osasuna).

En total, de 34 fechas disputadas en la liga ibérica, Daniel Torres acumula 18 partidos jugados con su equipo, de los cuales en 15 ha participado como inicialista. Además, el colombiano registra 14 encuentros donde estuvo en el banco de suplentes.