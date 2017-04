La AUF y el Peñarol, expectantes por consecuencias de incidentes tras partido

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Edgar Welker, negó hoy que la Conmebol se haya reunido para sancionar a Peñarol a raíz de los hechos de violencia ocurridos el miércoles tras el partido de Copa Libertadores con Palmeiras.

Welker, que se encontraba en el Congreso de la Conmebol celebrado en Chile, aseguró que "no existió" la reunión "que se dice que hubo inmediatamente después del partido".

Algunas versiones de la prensa uruguaya indicaron este jueves que la Conmebol ya se había reunido y que sancionaría de forma ejemplar a Peñarol.

Sin embargo, Welker dijo a la radio local Sport 890 que la Conmebol "sí aplicará las sanciones que correspondan a los clubes".

Al terminar el juego entre Peñarol y Palmeiras, del Grupo 5 de la Libertadores, futbolistas de ambos equipos protagonizaron una gresca dentro de la cancha que luego se trasladó a las gradas del estadio Campeón del Siglo.

Palmeiras, que perdía por 2-0 al cabo del primer tiempo, remontó en el segundo y ganó por 2-3.

Mientras tanto, el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani,no cree que el escenario pueda ser sancionado. "Hablé con Héctor Baldassi (exárbitro FIFA) y con el veedor del partido (Mario Campos) y me dijeron que el problema fue entre jugadores y no con el estadio. No creo que haya una sanción", dijo.

Damiani responsabilizó por los hechos de violencia al jugador del Palmeiras Felipe Melo. "Fue quien generó toda la violencia", expresó.

Matizó que en el fútbol "se gana y se pierde" pero no se pueden permitir "estos desbordes".

Por su parte, el veedor comentó a la misma radio que los informes del encuentro ya fueron remitidos a la Conmebol y que serán evaluados por los departamentos pertinentes de la entidad.

"Yo no puedo adelantar nada, está todo escrito y la voz oficial es la de Conmebol", respondió Campos al ser consultado sobre los hechos violentos.

Asimismo, explicó que como veedor visualizó "todo lo ocurrido dentro del campo, así como fuera de él".

En cambio, el sitio de internet brasileño Globoesporte reveló que la Conmebol sancionará sin contemplaciones a los responsables de la violencia entre Peñarol y Palmeiras.

Se esperan multas de 400.000 dólares para ambos clubes, además de hacerlos jugar de local a puerta cerrada o fuera del país.

Globoesporte añade que si la Conmebol es drástica habría incluso prohibición de jugar torneos organizados por la entidad. Para los jugadores también se esperan sanciones fuertes, sobre todo para Felipe Melo, a quien en vídeos se le ve pegar un puñetazo.