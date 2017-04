YouTube lanzará un nuevo programa de concursos musicales

YouTube lanzará un nuevo programa para jóvenes cantantes, con la participación de Backstreet Boys, Demi Lovato y Jason Derulo.

“Best.Cover.Ever” se estrenará en YouTube a finales de este año, anunciaron el miércoles Ryan Seacrest Productions y Endemol Shine North America.

Ludacris será el anfitrión del concurso, en donde las estrellas de la música pop les darán a los jóvenes artistas la oportunidad de interpretar una nueva versión de una de sus canciones. El ganador realizará un dueto con el artista, mismo que se estrenará a través de YouTube.

El plazo para que los aspirantes a participar en la primera etapa envíen sus videos vence el 19 de mayo. Entre las canciones se incluyen: “As Long As You Love Me”, de Backstreet Boys, “Confident” de Lovato y “Trumpets” de Derulo.

Más adelante se anunciará la participación de artistas adicionales.