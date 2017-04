Santos lamentó que haya políticos interesados en dañar la relación entre Colombia y EE.UU

El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la gestión que ha venido haciendo el Centro Democrático en Estados Unidos, y que incluye la Carta del ex presidente Álvaro Uribe, hacia el Congreso de Estados Unidos donde hace fuertes críticas al proceso de paz.

Durante la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Empresas Americanas (CEA) en el Country Club de Bogotá, el jefe de Estado manifestó, “realmente es muy triste, muy triste, ver algunos que quieren, por razones políticas, tratar de dañar nuestra imagen, sobre todo frente a nuestro socio más importante, con el cual hemos tenido tan buenas relaciones, que son los Estados Unidos”.

Sin mencionar directamente la campaña de la oposición en el exterior y el lobby que han venido realizando con políticos de este país, advirtió que se está haciendo un daño al país.

“Infortunadamente las reglas de juego de no llevar la política interna a estrados internacionales se ha roto, cosa que lo único que causa es un daño no a un gobierno, el gobierno es pasajero, al país y sobre todo cuando se quiere informar sin la realidad en la mano, cuando se quiere pintar algo que no es”, consideró.

Pidió a estos empresarios hablar con sus casas matrices y en general en este país para proteger la imagen de Colombia, contar la verdad del proceso de paz y de lo que ocurre en Colombia, buscando además que no se afecte la ayuda desde Norteamérica.

Manifestó, “ayúdenme simplemente a contar la realidad, no tienen que exagerar nada no tienen que decir nada diferente a lo que ustedes están viviendo, nos ayudaría muchísimo”.

“El favor que les quiero pedir, es simplemente que le digan a sus casas matrices allá en Washington, que en el momento que tengan la oportunidad, si es que hay necesidad, digan lo que está sucediendo en Colombia y digan la verdad…. no tienen que exagerar nada”, les dijo el presidente Santos.

Aseguró que son los empresarios quienes pueden desmentir las versiones “que están circulando o que quieren circular, para crear una mala imagen del país en el estamento político de Estados Unidos para tratar de truncar la ayuda de Estados Unidos hacia Colombia”.

Recordó su viaje a Estados Unidos el próximo mes, donde afirmó que se reunirá con el sector privado e insistió en que defenderá el proceso de paz, negando la implementación de algún modelo castrochavista, que la economía en el país esté creciendo por cuenta del narcotráfico.