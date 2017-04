Imputan cargos a profesor que pedía dinero a sus alumnos para pasarlos

La Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, indicó que tras varias denuncias de estudiantes, le fueron imputados cargos a Diego Alfonso Prieto, profesor de cálculo, acusado por el presunto delito de concusión.

Según el ente investigador, el educador al parecer les sugería a los estudiantes: “ustedes queridos muchachos tienen 500 mil formas de pasar la materia, no lo piensen”.

Además, según la investigación, el negocio que les planteaba el docente debía “ser con los alumnos y no con sus acudientes, aseguran los testigos”.

“Aquí no me vayan a traer a sus papás, me entiendo es con ustedes, no quiero después problemas”, presuntamente decía el profesor.

Prieto se presentó voluntariamente a las autoridades y no aceptó los cargos. Sin embargo, “la Fiscalía cuenta con interceptaciones de llamadas telefónicas, vídeos y los testimonios de los alumnos afectados, material que fue vinculado a la investigación”.