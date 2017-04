Macri reclama elecciones en Venezuela ante el empeoramiento de la situación

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, subrayó hoy en Washington que Venezuela no es un régimen democrático e insistió en la necesidad de que se celebren "elecciones" ante el "empeoramiento" de la situación política y económica en el país caribeño.

"Debemos seguir pidiendo elecciones", dijo Macri en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington, tras verse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

"En Venezuela no hay ningún respeto por los derechos humanos, no es una democracia, hay presos políticos, no se respeta la independencia del Congreso", enumeró el presidente argentino.

Precisamente, la crisis venezolana fue uno de los asuntos tratados con Trump, y en la nota conjunta oficial ambos líderes declararon "su fuerte preocupación por la deteriorada situación" y acordaron "trabajar estrechamente para preservar las instituciones democráticas en ese país".

"Cuando encaré el asunto venezolano, muchos años atrás, mucha gente me decía que la situación no se podía poner mucho peor", recordó Macri en su intervención.

Sin embargo, subrayó, "el tiempo ha pasado, y la situación realmente ha empeorado".

El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles que hoy iniciará el proceso para retirarse de la Organización Estados Americanos (OEA), después de que ese organismo decidiera convocar una reunión de cancilleres sobre la crisis política venezolana pese a la oposición frontal de Caracas.

Trump ha criticado la situación en Venezuela varias veces durante lo que lleva de mandato, en particular durante sus conversaciones con presidentes de la región como Macri, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el colombiano Juan Manuel Santos.