Macron pide el voto de los electores de Fillon, Hamon y Mélenchon

El candidato socioliberal a la Presidencia francesa, Emmanuel Macron, reclamó hoy el voto de los electores que se decantaron en la primera ronda por el conservador François Fillon, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y el socialista Benoît Hamon.

"Sé que no me seguisteis en la primera vuelta. (...) No tomo vuestro voto como un cheque en blanco. Digo a los electores de Fillon: ¿Os reconocéis en los valores de (la ultraderechista Marine) Le Pen?", se preguntó en una entrevista en el canal "TF1".

Macron, favorito según los sondeos de cara a la segunda ronda del 7 de mayo, dijo ser consciente de que los seguidores de Hamon y Mélenchon no comparten su programa.

"Pero en mi proyecto hay respuestas a problemáticas que son suyas en términos de poder de adquisición o ecología. Necesito tener la mayor fuerza posible para construir ese campo progresista que tendrá que enfrentarse al Frente Nacional, proyecto contra proyecto, valores contra valores", dijo.

El exministro de Economía de François Hollande entre 2014 y 2016 consideró su deber "reconciliar una Francia fracturada" por ese partido ultraderechista y pidió a la población que "asuma su responsabilidad" a la hora de derrotar al FN dentro de diez días.