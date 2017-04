El gobernador de P.Rico condena "toda agresión" tras incidente de legislador

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, señaló hoy que el Ejecutivo que encabeza rechaza "todo tipo de agresión", luego de que el legislador José Luis Rivera Guerra protagonizara hoy un incidente al propinar un codazo a un manifestante durante una protesta.

"Toda agresión y evento violento será investigado por las autoridades pertinentes. Hago un llamado a la cordura y el respeto mutuo a todos a la hora de ejercer su derecho a la libertad de expresión", dijo Rosselló en un comunicado de prensa.

"Nuestra administración defiende la libertad de expresión y el derecho a manifestarse y rechaza cualquier tipo de agresión. Es lamentable que una manifestación desemboque en impedir el paso de legisladores y trabajadores a descargar sus responsabilidades en el Capitolio", agregó.

Un video difundido en las redes sociales muestra a Rivera Guerra cuando intenta entrar al Capitolio, donde se lleva a cabo una protesta en contra del Proyecto 938, que crea la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a pesar de las órdenes de la Policía de no permitir el acceso al lugar.

En el video se ve cómo en el momento en que Rivera Guerra trataba de pedir autorización para entrar al Capitolio varios manifestantes lo rodean gritándole "¡fuera!", momento en el que el legislador arremete con su codo derecho contra el líder sindical Julio Vargas, impactando en su boca y ojo izquierdo.

Las imágenes recogen cómo Vargas contesta a Rivera Guerra con varios puñetazos antes de ser separados por varios agentes de la Policía que se llevan al legislador al salón anexo de la Cámara de Representantes.

Rivera Guerra utilizó por su parte un comunicado para explicar que cuando trataba de entrar al Capitolio, sede del Legislativo, un grupo de manifestantes comenzaron a rodearle y que uno le agarró por la cintura.

"Me defendí para que me soltaran. Inmediatamente todo el grupo comenzó a agredirme, me escupieron. Me habían amenazado de muerte, mi vida estaba en riesgo. Actué en defensa propia. Obviamente ante esa situación tenía que defenderme", aclaró el legislador del PNP.

Por su parte, Vargas, quien se identificó como líder sindical de la Universidad de Puerto Rico y representante de los sindicatos de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y TUAMA, sostuvo que "tanta la agresión que tanto nos acusan los trabajadores, mira cómo se comporta la gente que son electa".

"Nosotros vamos a dar cátedra. No vamos a agredir a la gente, pero si nos van a intimidar, esto es lo que va a pasar", agregó Vargas, quien dijo que iba a denunciar a Rivera Guerra por el suceso.