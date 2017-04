Venezuela dice que varios países de la OEA promueven la violencia en el país

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que varios de los países de la OEA que aprobaron celebrar una reunión de cancilleres del organismo sin su aval "están promoviendo la violencia" registrada en la nación caribeña en medio de las protestas opositoras de las últimas semanas.

"Cada vez que estos gobiernos expresan su apoyo a los factores violentos extremistas, que se han preconfigurado en una especie de grupos terroristas, están aupando la violencia en Venezuela porque están dándole aliento a los factores violentos", afirmó Rodríguez.

La canciller confirmó además que su país entregará hoy en la Secretaría de la OEA la carta para "denunciar" a la organización y retirarse "definitivamente" de la misma.

"Yo no he visto a ninguno de esos gobiernos, ni a sus burócratas, condenar nunca la violencia de la oposición en las calles de Venezuela. No he visto un solo pronunciamiento. Lo que dicen es que se está reprimiendo a las manifestaciones pacíficas. El mundo al revés", insistió.

Rodríguez consideró que "el sesgo" sobre su país "es preocupante y grave" y citó a Brasil y Argentina entre los promotores de la actuación de la OEA contra Venezuela, aunque también habló de la "triple alianza" del Mercosur, en referencia a esos dos países y Paraguay.

Dijo que han "exigido" a esos países que "cesen el apoyo a los extremistas, a los violentos en Venezuela" así como sus "manifestaciones de solidaridad y apoyo" con ellos.

"No se puede tener un discurso de doble estándar ante la violencia que está causando muerte y angustia en Venezuela, no puede existir un terrorismo bueno y un terrorismo malo", recalcó.

La jefa de la diplomacia venezolana acusó a esa "triple alianza" de haber vulnerado "toda la institucionalidad" de la OEA " como "comenzaron desde el sur atacando la institucionalidad del Mercosur" y dijo que existe "una conflagración" de esos tres países para "desconocer los tratados internacionales".

Asimismo, afirmó que con la salida de Venezuela de la OEA han "roto con las cadenas históricas imperiales" en un "paso histórico" que incluso había sido contemplado por el fallecido presidente del país, Hugo Chávez "en muchas ocasiones".

"Sabemos el sesgo oculto detrás de esa reunión de cancilleres, una intervención en toda su dimensión, conocemos de sus intenciones verdaderas, que no es el dialogo, sino la destrucción del modelo bolivariano y su proyección histórica" aseveró.

La canciller anunció ayer que su país iniciaría hoy un procedimiento para abandonar la OEA después de que la organización convocase una reunión de cancilleres sin el aval de Venezuela para abordar la crisis en la nación petrolera con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia.