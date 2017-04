"The Circle" y "How to be a Latin Lover", nuevas opciones en la cartelera

El thriller "The Circle" y la comedia "How to be a Latin Lover" son las principales novedades en la cartelera estadounidense para el fin de semana.

"The Circle", dirigida por James Ponsoldt, encara la polémica de las redes sociales con una historia en la que una joven logra el trabajo de sus sueños dentro de una potente compañía tecnológica, hasta que descubre los oscuros objetivos de la empresa, con serias repercusiones para sus amigos, familiares y el resto de la humanidad.

La cinta la protagonizan Tom Hanks, Emma Watson y John Boyega.

En "How to be a Latin Lover", el humorista mexicano Eugenio Derbez encarna a Máximo, un "gigoló" venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana (Salma Hayek), con la que mantiene una difícil relación, y su hijo adolescente.

El reparto del filme, dirigido por Ken Marino, lo completan Rob Lowe, Kristen Bell y Raquel Welch.

Otras cintas que llegan a los cines a partir de mañana son el thriller "Sleight" y el drama "Buster's Mal Heart".

"Sleight", de J.D. Dillard, cuenta cómo un joven aprendiz de mago debe encargarse de la crianza de su hermana pequeña después de la muerte de sus padres, aunque para hacerlo tenga que recurrir a actividades ilegales.

Jacob Latimore y Seychelle Gabriel son los protagonistas.

Por último, "Buster's Mal Heart", de Sarah Adina Smith, narra la onírica experiencia de un hombre de montaña que sufre constantes pesadillas en las que se ve perdido en pleno océano, pero todo cambia cuando descubre que esas imágenes son reales y que su consciencia se encuentra en la piel de dos personas.

Rami Malek, DJ Qualls, Kate Lyn Sheil y Lin Shaye lideran el elenco del filme.