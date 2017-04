Lazos culturales México-España, una "fortaleza" más allá de canales oficiales

Basados en la hermandad que da la lengua común, los vínculos culturales entre México y España gozan de una fortaleza tal que lograron mantenerse incluso cuando se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países y hoy van más allá de la vía institucional.

Entre ambos países "es tan fuerte el vínculo que la relación no pasa necesariamente por los canales oficiales", ya que este lazo lo construyen, en muchas ocasiones, las propias sociedades, asegura a Efe Mario Ojeda, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México y España celebran este año el 40 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas durante la dictadura franquista.

Sin embargo, "la interrupción oficial de vínculos no impidió estos contactos" culturales, apunta Ojeda, quien pone como ejemplo que se hicieron coproducciones hispano-mexicanas para la gran pantalla y que artistas como Sara Montiel y Agustín Lara acumulaban reconocimientos cuando cruzaban el Atlántico.

El Ateneo Español en México, fundado en 1949, aglutinó la actividad cultural y científica que ya había sido puesta en marcha por diversos centros creados por los exiliados españoles.

Cuando se retomaron las relaciones oficiales en 1977, ambos países todavía guardaban "muchos recelos mutuos" y se veían con ciertos estereotipos, pero esto "cambió radicalmente en la década de los 80", cuando se intensificó el intercambio entre ambos países, afirma el investigador del CIALC.

En 1977 se firmó un Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre México y España, lo que fue la primera piedra para construir una intensa actividad institucional en este ámbito.

Con su apertura en 2002, el Centro Cultural de España en México tomó el relevo del Ateneo como el epicentro de la difusión de este ámbito en la capital mexicana.

Por otra parte, el Instituto de México en España goza en Madrid de una ubicación privilegiada -frente al Congreso de los Diputados- desde la cual acerca al público español a las artes del país latinoamericano.

A esto se suma el hecho de que el "palacete" Alberto Aguilera en la capital española se convertirá en la casa de México.

Ojeda comenta que, si se analizan los lazos bilaterales en su conjunto, se ve que "se ha privilegiado la relación económica sobre la cultural".

Lo cual es un "error" porque la cultura "genera, en la terminología de las relaciones internacionales, un poder blando", con el que se puede influir sobre otros países, agrega.

Carlos Solá, profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), coincide en que "no todo es dinero, no todo son inversiones, o no debería serlo".

Además de las cuestiones de corte económico, "hay imaginarios y memorias que hay que cuidarlas", apunta a Efe.

Cuidando este patrimonio, "podemos generar vectores hacia el futuro en beneficio también de otras partes que puedan ver en fecundidad de una relación bilateral ejemplos para abrir otros caminos", señala el profesor español.

En la relación bilateral, tener la lengua española como denominador común ha constituido una base para el intercambio cultural, pero también para enarbolar una bandera común.

La firma del Tratado General de Cooperación y Amistad entre México y España, en enero de 1990, privilegió los mecanismos para fomentar el estudio y la difusión de la lengua española, como el impulso a la libre circulación de los bienes y servicios culturales entre ambos países, entre otros aspectos.

El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio destaca en este sentido la alianza entre el Instituto Cervantes y la UNAM, que en conjunto trabajan para la acreditación del español como segunda lengua en los países anglófonos, "muy particularmente en Estados Unidos".

Ambas instituciones llevan colaborando desde 2003 con diferentes iniciativas, como en la elaboración, junto con otras instituciones, del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), para la evaluación y certificación del castellano.

Asimismo, el instituto y la UNAM trabajan para que "quien pueda hablar español con la norma mexicana pueda ser evaluado exactamente de la misma manera que si tuviera la norma española", concluye Celorio.