Yo no me hago la dura, ustedes me hacen así: Kate del Castillo

Es posible que la percepción que buena parte de la opinión pública tenga sobre la actriz Kate del Castillo se haya visto ligada de alguna forma a los papeles de mujer de armas tomar -cuando no directamente de criminal o fugitiva- que ha venido protagonizando a lo largo de su prolífica carrera interpretativa, lo que explica que ahora la intérprete haya decidido intervenir directamente para atajar este asunto y disociar así su personalidad de la que exhiben sus famosos personajes.

"Yo soy súper 'soft' [blanda], yo no me hago la dura, ustedes me hacen la dura", aseguró en conversación con la revista People En Español, responsabilizando en cierta forma a los medios de comunicación de algunas de las airadas reacciones que ha protagonizado en los últimos años.

La protagonista de series tan aclamadas como 'La reina del sur' o 'Ingobernable' ha contado en esta ocasión con el apoyo de su buen amigo Carlos Ponce, junto al que presentará la próxima edición de los Premios Billboard Latino, para terminar de derribar aquellos tópicos que han venido persiguiendo a Kate a lo largo de los últimos años.

"Le hemos dado muchos personajes de mujeres duras, pero ella es muy 'soft'", apuntó el guapo intérprete durante la entrevista conjunta para la misma publicación, sin mencionar que la propia artista -solo hay que recordar sus recientes encuentros con el narcotraficante mexicano 'Chapo' Guzmán, amén de otras situaciones controvertidas- también ha contribuido notablemente a que de ella se proyecte una imagen basada en su carácter y temperamento.

Pero al margen de las ideas preconcebidas que la audiencia pueda tener sobre su persona, lo que está fuera de toda duda es que Kate del Castillo se ha destacado en todo este tiempo por ser, además de una de las celebridades que más interés suscita en la prensa, una de las intérpretes más cotizadas de la industria gracias al perfil tan distintivo que se nutre de su fortaleza personal y de su gusto por los proyectos más provocadores y arriesgados.

Y como apunta el propio Carlos Ponce, otras características que hacen de la diva mexicana un excelente fichaje para el reparto de cualquier proyecto audiovisual tienen que ver tanto con su generosidad como con su contagioso "sentido del humor".

"Me encanta ella, en general, siempre me ha gustado. Me encanta su manera de ser, su sentido del humor, lo linda que es, su corazón", indicó al mismo medio.