El primero de mayo comienza el bloqueo de celulares no homologados

Como parte de la estrategia nacional contra el robo de celulares, a partir del próximo lunes comenzará en firme el proceso de bloqueo de los equipos que no están homologados.

El comisionado de la CRC, Juan Manuel Wilches manifestó que son cerca de un millón de equipos que no cumplen con este requisito y de ahí que será necesario su bloqueo.

Afirmó que desde 2016 se notificó en múltiples oportunidades a través de mensajes de texto a los usuarios que estaban haciendo uso de estos celulares no homologados.

De acuerdo con Wilches se estableció un mecanismo sencillo para que quienes no registraron sus celulares, pudieran postular con un mínimo de requisitos y de manera gratuita su equipo para ser homologado por la CRC.

Explicó que la homologación es un procedimiento por medio del cual la Comisión verifica que un modelo específico de celular cumpla con condiciones técnicas que garanticen la seguridad y la salud de los usuarios, así como el adecuado funcionamiento de los equipos y las redes de telecomunicaciones en el país.

En caso que un celular no cumpla con estas condiciones, posea un código IMEI inválido o adulterado, o no exista una certificación de conformidad en la que se garantice que su marca y modelo fueron fabricados para la correcta operación en el país, no podrá ser homologado.

“En la actualidad, algunos vendedores están ofreciendo equipos de manera ilegal bajo la promesa de estar adelantando el proceso de homologación ante la CRC, los usuarios deben tener cuidado, los pueden estar engañando. Para evitar perder su dinero, siempre que vayan a adquirir un equipo, deben verificar que esté homologado”, explicó Juan Manuel Wilches, Comisionado Experto de la CRC.

Desde el inicio de dicha estrategia, en agosto de 2015, y hasta diciembre de 2016 se bloquearon 3,8 millones de celulares debido a que los usuarios no atendieron el llamado a registrarlos de manera oportuna. Así mismo, cerca de medio millón de equipos fue bloqueado por no contar con un IMEI válido.

La etapa más reciente de implementación es la relacionada con el control de celulares no homologados para su uso en el país, siendo una de las medidas más efectivas de la estrategia para detectar alteraciones. A través de la evidencia que se ha recopilado de las solicitudes de homologación se identificaron 44.506 equipos posiblemente adulterados y 1.378 celulares con IMEI reportados por hurto o extravío.