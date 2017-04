Estamos preocupados por 'El Indio' Ramírez: Rueda

Juan Pablo 'El Indio' Ramírez, no ha podido jugar con Atlético Nacional, el volante que fue el jugador más destacado junto a la selección Colombia sub -20 en el campeonato sudamericano de Ecuador, no ha encontrado regularidad en el equipo paisa y preocupa a su técnico Reinaldo Rueda.

En conferencia de prensa el técnico del equipo 'verdolaga' informó "es de las situaciones que nos tiene preocupados y ocupados, son esos vacios después de suramericano y selección nacional con mal suceso por que no se logró el objetivo"

Así mismo Rueda informó que se ha reunido en varias ocasiones con Ramírez,"He tenido 3 reuniones con el, le dije, Juan Pablo vete cinco días, no entrenes más a lo mejor te estamos haciendo daño, desconéctate a ver si vuelves mejor y más alegre y recobras lo que te conocimos y por lo que estas en nacional".

"Me argumentó que tiene dificultades internas en su familia y le dije una de las formas de solucionar es ponerle el pecho a tu profesión o tomate cinco días mas de vacaciones para ver si cuando vuelvas eres el mismo Juan Pablo que conocimos"

Finalmente Rueda reconoció, "Queremos recuperarlo por que es un jugador muy importante para nosotros".