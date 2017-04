El Burnley considera "desmesurada" la sanción de 18 meses a Barton

Sean Dyche, entrenador del Burnley, considera "desmesurada y excesiva" la sanción a su jugador Joey Barton, quien fue suspendido el miércoles durante los próximos 18 meses por un supuesto caso de apuestas ilegales.

Barton, de 34 años, al que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha multado también con 30.000 libras (35.300 euros), efectuó 1.260 apuestas en partidos de fútbol en un periodo de 10 años, desde marzo de 2006 hasta mayo de 2016.

"Dieciocho meses me parece mucho tiempo si lo comparamos con otras de las cosas que se ven en este deporte. Joey ha sido parte integral de lo que hemos conseguido con este equipo y todos creemos que la sanción es desmesurada y excesiva", dijo este jueves Dyche, en la rueda de prensa previa al duelo de liga ante el Crystal Palace.

El veterano Barton regresó en enero al Burnley, donde ya jugó la temporada pasada -consiguió el ascenso a la Premier League y fue nombrado mejor jugador del año del equipo-, después de desvincularse en noviembre del Rangers, club al que llegó gratis en verano.

"No somos ingenuos, pero pensábamos que Joey era un jugador que valía la pena traer de vuelta. Y así lo demostró. Sin embargo, ahora toca seguir adelante", expresó Dyche.

"Tenemos que respetar la decisión (de la FA). Quieren demostrar fuerza en ese sentido, y lo que quiero creer ahora es que van a hacer algo para poner fin a las trampas continuas que vemos en el fútbol, algo de lo que me llevo quejando uno o dos años: pretender lesiones, caerse y rodar por el suelo, intentar engañar al árbitro", apuntó el técnico del Burnley.

Barton, que admitió que necesita ayuda para tratarse su problema de adicción a las apuestas, violó la norma E8 de la FA, que establece que los futbolistas "no pueden apostar directa o indirectamente o instruir, permitir, causar o propiciar que ninguna persona apueste sobre el marcador o resultado de partidos de fútbol en todo el mundo".

"No sé (si hay problemas de juego en el fútbol inglés) porque no se habla mucho de eso porque esta prohibido. Si hay algún futbolista que apuesta, supongo que lo hará a escondidas. No es algo con lo que yo me haya topado", indicó Dyche.

"Como jugador, sabía quien apostaba y quien no. No necesariamente sobre fútbol, sino que se hacía también en otros muchos deportes, pero no sé si eran adictos. Sin embargo, conozco mucho a Joey y sé que si dice esas cosas (que tiene adicción a apostar y ha de ser tratado) es que son ciertas", apuntó el entrenador.

El inglés, que fue internacional con la selección absoluta en una ocasión, ya fue sancionado en noviembre del pasado año por la Federación Escocesa de Fútbol (SFA) con un partido de suspensión por violar las normas relativas a las apuestas en el balompié escocés.

Barton admitió ante la SFA haber realizado 44 apuestas entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2016, cuando era jugador del Rangers.