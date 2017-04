Nairo Quintana:"He ganado en madurez, es el momento del reto Giro-Tour"

El colombiano Nairo Quintana (Tunja, 27 años) afrontará a partir del viernes 5 de mayo el Giro de Italia con la condición de favorito, el primer paso del gran reto del año que incluye su intento al maillot amarillo del Tour, un doblete que el líder de Movistar tiene "en la cabeza" y que le pondría en la historia junto a Miguel Indurain y Marco Pantani, los últimos en conseguirlo.

"Tengo Giro y Tour en la cabeza. A Italia llego tranquilo y en buenas condiciones, y creo que saliendo bien del Giro estaré en buenas condiciones para el Tour. Esperaremos a cómo acabe en Italia para decidir cómo preparo el mes hasta el Tour", asegura Quintana, ganador del Giro 2014 y esta temporada de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y Tirreno Adriático.

Después de más de un mes de entrenamientos en su país, Quintana se presentará en Cerdeña con 19 días de competición y tras participar en la Vuelta a Asturias, su último ensayo antes de la carrera rosa.

"Creo que 19 días son suficientes. Me siento bien, y pensando también en el Tour no nos podemos pasar tampoco de días de competición y se trata de aprovechar el nivel físico que hemos conseguido entrenando, y que es muy bueno".

Quintana se muestra confiado en que el camino hacia el doblete es el correcto, con los entrenamientos adecuados y con la experiencia de haber corrido dos grandes en la misma temporada.

"Me da confianza la experiencia previa de correr dos el mismo año. No las gané, pero estuve cerca o en el podio en ambas. Siento que este año he dado un paso más de madurez, de resistencia en el cuerpo. Por eso creo que es el momento de hacerlo, cuando el físico tiene una buena condición. Otros corredores lo intentan, pero cuando están ya en la fase final de su carrera. Yo quiero probar ahora que tenemos salud.

Aunque solo siete ciclistas han logrado en la historia ganar el doblete Giro-Tour, los dos últimos Indurain (1992 y 93) y Pantani (1998), el campeón colombiano asume el desafío de pasar a la historia con los maillot rosa y amarillo de Italia y Francia.

"Fue muy grande lo que ellos hicieron. En los últimos años quienes lo han intentado no lo han conseguido. Arriesgarse a hacer esto no es fácil, pero creo que es el momento y hay que intentar aprovecharlo", asegura.

No obstante, el intento le dará "más motivación para intentar igualarme a ellos. Miguel fue siempre un hombre de esta casa e intentarlo ahora otra vez conmigo es algo que me llena de orgullo. Y Pantani lo mismo, por la leyenda que ha sido, uno de los mejores escaladores de la historia".

A la hora de hablar del Giro, Quintana, con una sola participación victoriosa en 2014, los elogios hacia la "corsa rosa" se precipitan junto a sus recuerdos.

"Es una de las carreras más bonitas que he corrido, particular, muy emocionante, con mucha afición. Gané en un año especial y este lo es mucho más, con la celebración de la 100 edición, lo que hace que todavía tenga mucha más atracción hacia esta carrera. Italia, en general, siempre me ha ido muy bien, siempre he destacado allí y la afición italiana, los tifosi, me hacen sentir muy querido y por eso también me gusta mucho en este país", explica.

Analizando a los rivales que se encontrará en la salida de Cerdeña, y ante la baja de Fabio Aru, Quintana no tiene dudas: el principal enemigo en la carretera será Vincenzo Nibali.

"Es su carrera, en casa, el Giro del Centenario. Seguro que llega a un muy buen nivel y con un equipo que corre por primera vez y que seguro tiene muchas ganas".

Quintana también incluye en la lista de favoritos al francés Pinot, "un gran escalador", al holandés Kruiswijk, quien "pudo haber ganado el Giro 2016 sin la caída, o el español Mikel Landa, "quien también estuvo cerca de ganar el Giro".

Sobre el recorrido de la 100 edición Quintana comentó que "es muy exigente y muy duro, sobre todo la última semana por la cantidad de subidas que hay".

"Creo que se van a hacer muchas diferencias al final, y esa creo que es la particularidad de esta edición, que se han inclinado por un recorrido para escaladores. Fui a reconocer hace unos meses algunas etapas de la última semana como Piancavallo o Asiago con la subida previa a Monte Grappa, que seguro que van a hacer estragos en las piernas. Y también el Blockhaus o la crono de Foligno", dijo.

Del equipo Movistar, el boyacense se siente confiado y convencido de que tendrá un gran apoyo en sus compañeros.

"Sin un gran equipo a tu lado no se puede lograr nada. Es muy importante sobre todo para poder llevarte la general. Sin equipo puedes ganar alguna etapa, pero con un equipo fuerte al lado aspiras a muchas más cosas y afortunadamente gracias a ellos hemos conseguido ya muchas victorias. Me dan mucha tranquilidad para este Giro, porque llevamos corredores de fondo, con mucha fortaleza, que se defienden en todos los terrenos y con mucha experiencia", concluyó Quintana.

El Giro del Centenario se disputará del 5 al 28 de mayo, con salida en Alghero (Cerdeña) y llegada a Milán. Las imágenes se podrán seguir en el canal Eurosport, con la emisión diaria en directo de cuatro horas en cada etapa.