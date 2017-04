Setién: "Estaré siempre agradecido por haber visto jugar a Messi"

Enrique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, de la primera división española, y uno de los técnicos más cotizados para la próxima temporada, señaló este jueves en un encuentro en la sede central de la Agencia EFE, en Madrid, que estará siempre agradecido por haber coincidido con Leo Messi en el fútbol profesional y por tener la ocasión de verlo jugar cada semana.

Setién se refirió así al jugador argentino del Barcelona al ser cuestionado por las cualidades de Messi, del portugués Cristiano Ronaldo y del francés Antoine Griezmann.

"Lo que más me gusta de Messi es que es capaz de hacer lo mejor todos los domingos durante diez años. Cada partido nos deja algo que se queda en el recuerdo y la memoria. Me gusta ver cómo cuando mete el gol 500, con lo que supone para él, lo primero que hace es señalar al compañero que le da el pase. En la falta que le hace Ramos, que le cuesta la expulsión, él quiere levantarse y seguir con el balón, no hay ninguna intención de engañar. Se dedica a lo que le gusta, jugar al fútbol. No vi a Di Stéfano ni a Pelé, pero he podido ver a Messi y estaré siempre agradecido", dijo el técnico en EFE.

Setién, exjugador del Atlético de Madrid y entrenador desde octubre de 2015 de la UD Las Palmas, ha mantenido a este equipo por segundo año consecutivo en la máxima categoría, pero ya ha anunciado su marcha al término de la temporada, aunque sin desvelar cuál será su próximo equipo.

Sobre Cristiano, Setién explicó que es "un grandísimo rematador, de los mejores de la historia". "Tiene un mérito extraordinario, porque lo ha conseguido a base de trabajo y constancia, por sus ganas de estar tantos años ahí".

"Griezmann está apareciendo y tiene mucho que agradecer al Cholo Simeone. Tiene unas grandísimas condiciones, pero ese entusiasmo, ganas e intensidad de los partidos es lo que le ha hecho crecer. Hubo una época que no lo tenía. Hoy, es un grandísimo futbolista que, además de marcar goles, recupera balones en su área, trabaja como un animal. Es la misma sensación que tuve yo con Luis Aragonés después de venir del Racing. Yo con el balón era muy bueno, pero cuando tienes un entrenador que está encima, te inyecta sudar sangre. Si tienes calidad te da lo que te falta. Es lo que ha conseguido Simeone con Griezmann", añadió sobre el futbolista del Atlético de Madrid.

Setién comentó sobre la semifinal de la Champions entre Real Madrid y Atlético de Madrid que ve a los rojiblancos "con muchas posibilidades de superar la eliminatoria".

"Al Atleti lo veo siempre bien, con su estilo siempre competitivo. Va a tener algún momento, como todos, de más debilidad, pero es un equipo muy rectilíneo, que mantiene una filosofía. Ves que los jugadores tienen un compromiso enorme con lo que hacen y eso se plasma en resultados. Al Atlético de Madrid, le veo con muchas posibilidades de superar la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, que es mejor equipo en general, porque tiene más jugadores que marcan la diferencia pero puede pasar cualquier cosa", declaró el técnico a la Agencia EFE.