Demi Lovato luce un cuerpo de infarto en bikini

Aunque la cantante Demi Lovato no ha tardado en retomar su agenda de compromisos profesionales tras disfrutar de unas placenteras y merecidas vacaciones, como demostró ayer martes al hacer acto de presencia en la gala que organizó la revista Time para honrar a las 100 personas más influyentes del año -entre las que, por supuesto, se encontraba ella-, la intérprete no ha querido dejar escapar la oportunidad de compartir con todos sus seguidores algunas imágenes que, además de poner de manifiesto lo relajada que ha estado en un entorno casi paradisíaco, demuestran que a día de hoy luce una envidiable silueta en bikini de la que no podría sentirse más orgullosa.

Last bikini selfie 😝 Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 8:12 PDT

"Este es el último selfi en bikini que voy a publicar. Las vacaciones ya se han terminado, pero han sido muy divertidas", escribió la popular intérprete en su cuenta de Instagram tras encadenar varias imágenes que la muestran luciendo como nadie una serie de modelitos diversos que no hacen otra cosa que realzar sus encantos naturales.

Al margen de las posibles interpretaciones que pudieran derivarse de este gesto aparentemente inocente, lo cierto es que la propia estrella del pop ha querido justificar su decisión de documentar con tanto detalle su período de descanso anunciando su intención de utilizar las redes sociales para fortalecer su confianza en sí misma y dejar patente que no podría sentirse más satisfecha con los buenos resultados que le ha brindado la actividad física y la vida sana.

"Este año, todo girará en torno al amor propio. Cuidarme de verdad y hacer ejercicio lo ha cambiado todo para mí. En estos últimos 30 días, me he propuesto un reto detox para eliminar las toxinas y evitar la hinchazón de cara a este verano", escribió en la misma plataforma para hacer partícipes a sus fans de la etapa tan saludable en la que está inmersa.

Why not? 😏 Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 10:08 PDT

Hace escasamente una semana, Demi Lovato dejó claramente patente su intención de presumir abiertamente de sus atributos físicos durante el concierto tributo que varios artistas de su generación, entre los que se encontraban sus buenos amigos Nick y Joe Jonas, ofrecieron a los míticos Bee Gees para honrar su extenso legado, optando para la ocasión por un ajustado vestido plateado y de transparencias que la convirtió, sin ninguna duda, en la estrella más brillante de la velada.