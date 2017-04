Lo difícil de conseguir el pago de una incapacidad médica

Desde que su hijo tenía tres meses, Paola Orozco radicó los documentos para poder tener el pago por licencia de maternidad. Van dos años y hasta ahora no lo ha conseguido.

“Me dijeron que Cafesalud no me podía pagar eso. Que debía dirigirme a las oficinas de Saludcoop. Y fui y lo radiqué y nunca me dieron respuesta de nada”, contó a Caracol Radio.

Paola aseguró que, además de eso, interpuso derechos de petición a la Procuraduría, pero tampoco le dieron respuesta.

Por otro lado, Miguel Saavedra, un bogotano de 39 años que sufre de un síndrome nefrótico, una enfermedad en la que prácticamente le dejan de funcionar los riñones, contó que la Nueva EPS le pagó la incapacidad por los primeros 180 días.

Sin embargo, ante el grave estado de salud, necesitaba otros 180 días de incapacidad para poder dedicarse a su rehabilitación. En ese momento empezaron los problemas, pues la Nueva EPS le dijo que Colpensiones debía responder por ese segundo pago. Esta entidad nunca le respondió.

“Ya van dos años haciendo vueltas. Que vaya aquí, y allá… y así. Y ahora encuentro que las incapacidades nunca aparecieron”, dijo.

Tanto Miguel como Paola se cansaron de hacer tantas vueltas para obtener el pago de la incapacidad y la licencia de maternidad.