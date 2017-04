Cambio Radical le recuerda a Robledo la corrupción de Samuel Moreno

Como vocero de Cambio Radical señaló que el sustento del debate es información pública que no aporta nada nuevo a este caso de corrupción que investiga la fiscalía.

“Su debate no aportó nada nuevo y si omitió que uno de los primeros actos de las autoridades fue frente a un contratita capturado por favorecer a Odebrecht en la administración de Samuel Moreno que ud apoyó… Entonces cuando la corrupción de Odebrecht llega al Polo no dice nada… Ud acompañó y defendió a Samuel Moreno y yo no creo que ud tenga la culpa de esa corrupción, entonces no haga su campaña en las costillas de los demás partidos”, indicó.

Varón reclamó respeto por las actuaciones de la fiscalía y pidió esperar a que la justicia actúe antes de señalar que no habrá resultados por cuenta de conflictos de interés.