Uribe puso a disposición su fuero presidencial para que lo investiguen en caso Odebrecht

“Yo asumo responsabilidades políticas, el que haya participado tiene un camino que es la cárcel, en cuanto a mi que he procedido con honradez quiero decir que mi responsabilidad política no tiene límites, la asumo hasta donde la tenga que asumir… Si hay alguna prueba que me comprometa con sobornos o facilitación de sobornos pueden disponer de mi dignidad de expresidente de Colombia”, señaló frente a la plenaria.

Durante su intervención en el debate se refirió a la entrada de dineros de la constructora a la campaña de Oscar Iván Zuluaga señalando que allí no se configuró ningún soborno y que se trató de un aporte no autorizado a la campaña que aún no ha sido probado por la fiscalía.

Añadió que como presidente de Colombia se reunió con varias empresas extranjeras para buscar inversión en el país y que eso no se puede convertir en una actuación sospechosa.

Uribe defendió el proceso de adjudicación de la ruta del sol manifestando que al margen del soborno aceptado por el viceministro de transporte Gabriel García, esa licitación se hizo de manera transparente y apegada a la ley.