Convocan segunda protesta mundial “No más” contra la crisis venezolana

Ante la situación actual que vive Venezuela, las organizaciones no gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza, Fundeci, Redes Ayuda, Mujeres Venezolanos en Acción, Acceso a la Justicia y Foro Penal, convocan a la segunda protesta mundial contra Maduro para este sábado 29 de abril.

En ese sentido, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, aseguró que las ONG de derechos humanos "convocamos a todos los ciudadanos de todas partes, pero especialmente a la diáspora venezolana, a levantar la voz para que el mundo conozca lo que está ocurriendo en Venezuela. Las vidas que se han perdido a manos de los organismos de seguridad y que son delitos que no prescriben".

Diamanti ratificó que se debe consolidar el pronunciamiento de más organismos internacionales y gobiernos de más países, "para lo cual, estamos promoviendo nuevamente esta protesta mundial denominada 'No Más', en honor a las decenas de caídos en Venezuela durante estas manifestaciones, que ya suman 26 venezolanos fallecidos y casi 500 lesionados".

Finalmente desde las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos, detallaron que el objetivo es que no quede en Venezuela lo que está pasando, sino que de manera pacífica, se tomen en cuenta todos los actores que deseen apoyar y no saben cómo hacerlo porque no viven en el país.

Hasta el momento han confirmado su participación venezolanos en las siguientes ciudades: EEUU, Nueva York y Washington, DC; Argentina,Buenos Aires; Chile, Santiago; Portugal,Lisboa; Perú, Lima; Barbados- Italia, Roma; España, Madrid; Brasil, São Paulo y Canadá, Vancouver.