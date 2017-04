Jeff Goldblum se une al reparto de la secuela de "Jurassic World"

El actor estadounidense Jeff Goldblum se ha unido al reparto de la secuela de "Jurassic World", dirigida por el español Juan Antonio Bayona, informó hoy la edición digital de The Hollywood Reporter.

El intérprete retomará así el papel del matemático y consultor Ian Malcolm, al que ya encarnó en "Jurassic Park" (1993) y "The Lost World: Jurassic Park" (1997).

El reparto de la cinta lo forman Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, James Cromwell y Toby Jones, entre otros.

Colin Trevorrow, director de "Jurassic World", se encarga esta vez del guión con ayuda de Derek Connolly.

Frank Marshall, Pat Crowley y Belén Atienza son los productores de la cinta, mientras que Steven Spielberg y el propio Trevorrow ejercen como productores ejecutivos.

"Me encanta tenerlo de vuelta. El mundo ha cambiado mucho desde que Ian llegó a 'Jurassic Park' y necesitamos su punto de vista más que nunca. Él nos habló de la teoría del caos, y estaba en lo cierto", dijo Marshall en declaraciones a la web Slash Film.

"Jurassic World" recaudó más de 1.600 millones de dólares en 2015 y es la cuarta película más taquillera de la historia.

Bayona dijo a Efe en octubre que "Jurassic World 2" será "más oscura y terrorífica" que su predecesora.

"Evidentemente, cuando tienes a Chris Pratt también va a ser muy divertida. Pero sí que va a ser más oscura: es un segundo paso en una trilogía, y en el segundo paso siempre oscurece, como en 'The Empire Strikes Back' o 'The Wrath of Khan', que son los ejemplos que siempre se ponen", indicó.

Goldblum tiene en cartera "Thor: Ragnarok", que llegará a las salas en noviembre. También aparecerá en la próxima cinta de Wes Anderson, titulada "Isle of Dogs".