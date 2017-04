Berizzo reitera su deseo de continuar entrenando en el banquillo de Balaídos

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo "Toto" Berizzo, ha pospuesto este miércoles la decisión sobre su futuro hasta concluir su andadura en la Europa League -la próxima semana disputa la ida de semifinales contra el Manchester United-, aunque ha reiterado que su deseo de continuar en el banquillo de Balaídos.

"Mis intenciones son continuar, siempre y cuando todo lo que escuche de la otra parte sea lo que necesito escuchar, en el plano deportivo y en el plano contractual", ha afirmado Berizzo.

El entrenador, de nacionalidad argentina, ha negado haberse reunido con otros clubes y ha asegurado que "el Celta tiene" su "prioridad absoluta".

"Si no llegásemos a un acuerdo me plantearía irme a mi casa, y ahí escucharía, o no, algún interés ajeno", indicó.

Berizzo ha admitido que las negociaciones sufren "avances y retrocesos", pero ha insistido en que el suyo no es un problema de euros, "más que hablar de dinero hay que hablar de a dónde vamos a apuntar".

Así, Berizzo ha puntualizado que, independientemente de su continuidad o no, lo prioritario para él es que el Celta "siga creciendo".

Recientemente el presidente y máximo accionista del Celta, Carlos Mouriño, afirmó que no hipotecaría el futuro del club ni tan siquiera por garantizar la continuidad del entrenador, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.

Cuestionado por este asunto en una conferencia de prensa, Berizzo ha respondido que él "tampoco hipotecaría nada por mí" pero ha añadido: "no creo que mi situación hipoteque a nadie".

"La economía es una cosa que hay que cuidar mucho, pero mi valoración sobre mi trabajo no quiero que pase por lo económico, pero sí que lo económico determina cuánto te aprecian", ha señalado el técnico.

"Pongo los dos pies dentro en un instante o los saco", ha dicho, y ha reconocido que hace tres años él necesitaba "mucho más" al Celta que a la inversa.

Para Berizzo "hoy tal vez esa cuestión la empaté por consecución de objetivos".

El técnico también ha mostrado su deseo de que la próxima semana no suceda "nada que no tenga que ver" con el partido que disputarán contra el conjunto británico, entrenado por el técnico José Mourinho, de nacionalidad portuguesa.

"Por eso, aunque me aleje o me acerque, me optimice o me vuelva pesimista sobre el transcurso de las negociaciones quisiera que lo importante sea el partido", ha enfatizado.

"No quisiera aunque lo tenga resuelto que sea la noticia de la semana que viene ni de la posterior. Os contaré si caigo de un lado o del otro pero no antes de que la atención esté fije en nuestras semifinales", ha aseverado el exfutbolista, quien ha subrayado que, en caso de renovar su contrato, sólo sería "por un año".