Bruno Fernandes: ordenan la vuelta a prisión del futbolista brasileño condenado por la muerte y descuartizamiento de su examante

AFP

Fernandes presentó un recurso que todavía no se ha resuelto contra la sentencia que recibió por el asesinato de Samudio.

Bruno Fernandes de Souza deberá regresar a la cárcel.

En el más reciente giro del caso que sigue conmocionando a la sociedad y al fútbol brasileño, el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil ordenó este martes que el exportero del Flamengo continúe sirviendo en prisión la condena de 22 años que recibió por secuestrar y matar a su examante en 2010.

Fernandes fue puesto en libertad provisional hace poco más de un mes por un juez que había aceptado los argumentos de los abogados del jugador que reclamaban que su cliente no podía seguir bajo custodia, situación en la que llevaba siete años, hasta que no se resolviera el recurso que puso contra la condena.

La decisión desató una ola de críticas, en especial luego que Bruno, como se le conoce en el ambiente futbolístico, fichó por el equipo de segunda división Boa Esporte de la ciudad de Varginha, en el sur del país.

Getty Images

Eliza Samudio, quien tenía 25 años cuando fue asesinada, aseguraba que Fernandes era el padre de su hijo.

Fernandes admitió haber estado conspirando junto a las personas que asesinaron a la modelo Eliza Samudio y luego alimentaron a los perros con su cuerpo, pero siempre ha defendido su inocencia y negó que estuvo vinculado directamente en el asesinato.

Condenado en 2013, el exfutbolista ha cumplido siete años de la sentencia.

"Con efecto inmediato"

En un comunicado emitido este martes, el Tribunal Supremo de Justicia informó que "ha revocado la decisión de suspender su encarcelamiento".

La corte ordenó que el futbolista regrese a prisión "con efecto inmediato".

Bruno no llegó a disputar ningún partido con el Boa Esporte con el que aspiraba a retomar una carrera que parecía encaminada al estrellato en 2010.

Reuters

Bruno llegó a entrenar con el Boa Esporte, equipo de segunda división que lo fichó cuando fue puesto en libertad.

Calificado como una de las grandes promesas del fútbol brasileño, se esperaba que el portero formara parte de la selección brasileña que participó en el mundial en 2014.

Su arresto y posterior confesión conmocionó a Brasil, en especial tras conocerse que Samudio había sido secuestrada, asesinada y descuartizada, y sus restos dados como comida a unos perros .

El arquero aseguró que él no dio la orden, aunque tampoco no hizo nada para evitarlo. "No lo sabía, no lo ordené pero lo acepté", llegó a decir.

Por el caso fueron condenados Marcos Aparecido dos Santos "Bola'", culpable como autor material del asesinato, Luiz Henrique Romao "Macarrao" y Fernanda de Castro, ambos como cómplices.

La fiscalía aseguró en su momento que Fernandes ordenó el asesinato de Samudio para evitar pagar la manutención del hijo que la modelo de 25 años aseguraba había concebido junto al futbolista.