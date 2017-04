Muere Jonathan Demme, el premiado director de "El silencio de los inocentes" y "Philadelphia"

Getty Images

Jonathan Demme, el director de "El silencio de los inocentes" ( "The Silence of the Lambs" ), murió en Nueva York este miércoles.

El cineasta estadounidense, de 73 años, sufría de cáncer de esófago.

En 1992 Demme ganó el O scar a mejor director por "El silencio de los inocentes" , cinta protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, quienes también lograron sendas estatuillas doradas.

El filme también ganó en las categorías de mejor película y mejor guion adaptado.

"Philadelphia"

Este thriller es una de las tres únicas películas en la historia del cine que se han llevado los "cinco premios grandes" enlos Oscar.

Las otras dos son "Alguien voló sobre el nido del cuco" (1975), del director Milos Forman y protagonizada por Jack Nicholson y Louise Fletcher; y "Sucedió una noche" (1933), dirigida por Frank Capra y con Clark Gable y Claudette Colbert.

También dirigió en 1993 "Philadelphia" una de las primeras películas de Hollywood en tratar el tema del vih/sida por la que Tom Hanks ganó un Oscar al mejor actor.

A lo largo de su carrera Demme también filmó documentales premiados, como "Jimmy Carter Man From Plains" , y videos musicales. En 2015, dirigió la comedia de Meryl Streep "Ricki and the Flash" .