Bogotá se viste de moda

Con la presencia de 36 diseñadores y el internacional Custo Dalmau como invitado, Bogotá se convertirá en escenario de pasarelas, encuentros de negocios y foros en torno a la moda.



La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, dijo a periodistas que en la ciudad se asientan más de 35.000 empresas dedicadas a los textiles, la confección, el diseño, la marroquinería y la joyería.



"Es un sector dinamizador de la economía de la ciudad", añadió De Greiff.



La ejecutiva señaló que las exportaciones del sector de la moda en Bogotá ascienden a 250 millones de dólares, y aseguró que el objetivo de este tipo de eventos es aumentar las ventas internacionales pero además incentivar los negocios locales.



Para esta ocasión, la rueda de negocios contará con compradores de España, Estados Unidos, Francia, así como Centroamérica y del mercado colombiano.



El vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá, Marco Llinás, destacó en el acto de apertura que con este evento buscan posicionar a Bogotá como "una capital de negocios de moda de talla internacional", e indicó que aspiran a recibir más de 12.000 visitantes.



"A través del Bogotá Fashion Week estamos apuntando a jalonar al resto de eslabones que compone este sector desde los insumos, pasando con la maquinaria, los confeccionistas y los comercializadores, entre otros", afirmó Llinás durante el acto, en el que también participó la viceministra de Turismo, Sandra Victoria Howard.



Llinás consideró que el Bogotá Fashion Week "no puede entenderse como un simple evento de moda más, sino como parte clave de una estrategia integral de desarrollo económico que apunta a incrementar la sofisticación y diversificación del aparato productivo de Bogotá" y su región, el departamento de Cundinamarca.



Entre las pasarelas destaca "New Talents", que promocionará este miércoles las propuestas de nuevos diseñadores y seleccionará a un ganador.



La agenda incluye además foros en los que participarán invitadas como Anna Sabater, del Instituto Europeo di Design Barcelona (IED), y Ana Paula Limonge, gerente de mercadeo de la división profesional de Swarovski para Brasil y Latinoamérica, entre otras.



Según la agencia Invest in Bogota, la capital colombiana se convirtió en la última década en "el principal destino" en América Latina de inversión extranjera directa en nueva producción, también llamada "greenfield", para el sector de industrias creativas.



Invest in Bogota agregó que entre 2006 y 2016 se asentaron en Colombia 84 proyectos en el sector textil que representaron una inversión de 432 millones dólares y la creación de 10.634 empleos.



De ese total, 39 proyectos llegaron a Bogotá y Cundinamarca, con una inversión de 188 millones de dólares y más de 4.510 empleos creados.



Cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá indican que las industrias culturales y creativas aportan el 3,3 % del producto interior bruto nacional, mientras la capital colombiana contribuye con el 92 % de los servicios creativos del país.