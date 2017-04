[Video] Kylie Jenner sorprende a sus seguidores bailando merengue

La industria de la farándula y el entretenimiento no para de sorprender con sus excentricidades y ocurrencias. En esta oportunidad, la modelo y empresaria Kylie Jenner, más conocida por aparecer en el reality “Keeping Up with the Kardashians”, mostró sus mejores pasos de merengue a todos sus seguidores en redes sociales.

“Suavemente” de Elvis Crespo es el tema que se escucha en el video. También, Jenner habló un poco de español, demostrando su habilidad y de fondo la canción “Despacito”, éxito rotundo de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Sin embargo, en esta oportunidad no fue la primera versión, sino el remix que contó con la colaboración del cantante canadiense Justin Bieber.