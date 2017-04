Kim Kardashian responde a las críticas que ha recibido por la forma de su cola

Kim Kardashian está generando muchas preguntas por cómo luce en realidad su trasero, pues la empresaria se ha dejado ver en las playas de Tulum, México en bikini y ha generado toda clase de controversias, pues su tarsero no luce cómo lo aparenta en las publicaciones de sus redes sociales.

Pero la esposa de Kanye West no se ha quedado callada y publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter “Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body” que quiere decir “Estoy simplemente sentado aquí en la playa con mi cuerpo impecable”.

Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2017

Esto demuestra que nadie es perfecto, pero muchos de los cibernautas se han molestado ya que la empresaria ha engañado con el aspecto de su figura.