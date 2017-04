Centrales obreras reaccionan a la afirmación de Acemi sobre incapacidades médicas

Luego que el presidente de Acemi, Jaime Arias, revelara en Caracol Radio, que en Colombia se paga $1 billón anuales por las incapacidades a trabajadores, las centrales obreras afirmaron que no creen que algunos empleados tengan esta cultura, cuando son ellos los que pierden plata.

Para el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, esta información se devuelve 40 años, cuando se decía que las incapacidades se daban presuntamente por situaciones de guayabo o efectos de los excesos de comida y alcohol.

"A los trabajadores no nos gusta que nos den incapacidades, no hace parte del desarrollo de políticas que le interesen a los empleados entre otras cosas, porque la gente que está incapacitada, pierde plata".

Señaló, que se puede presentar casos de alguien que se valga de estar enfermo para que le den la incapacidad de no ir a trabajar, pero, "yo creo que el trasfondo aquí es un tema que tiene que ver con los programas de prevención porque es casi imposible que una institución de salud, hoy en día, le dé a una persona una incapacidad, sino está lo suficientemente sustentada".

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, manifestó que no le parece serio que se esté manifestando que los trabajadores generan un costo innecesario en incapacidades, cuando son las empresas las que restringen el derecho a ir a una cita médica por una enfermedad no común o por accidentes de trabajo.

"Un trabajador no va asumir irresponsablemente que está enfermo cuando el médico puede certificar que no lo está, porque el concepto que tienen los empleadores de enfermedades no previstas que generan accidentes de trabajo, se dan es un criterio económico y por eso manifestó el presidente de la CUT, que lo mejor es la prevención".

Los dirigentes sindicales coincidieron en que el tema de las incapacidades debe ser debatido en el seno de la Comisión de Concertación, en donde también este presente el Ministerio de Salud.