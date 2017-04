Mintransporte ya respondió al cuestionario del debate sobre Odebrecht

El ministro del Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se anticipó al debate citado para esta tarde en el Senado de la República sobre el escándalo de Odebrecht y envió a la Secretaría de la corporación sus respuestas al cuestionario enviado por el citante y congresista del Polo Democrático, Jorge Robledo.

En un documento que obtuvo Caracol Radio, el funcionario responde una a una 25 preguntas sobre obras públicas adjudicadas a la empresa brasileña, especialmente la adición en el Tramo 2 de la Ruta del Sol para construir la vía Ocaña – Gamarra.

El ministro Rojas reitera en sus respuestas que a la fecha no se conoce una decisión judicial que declare un origen ilícito de la adjudicación de ese contrato. Con base en esa premisa no responde las preguntas directas sobre si sabía de pagos de sobornos u otras formas de corrupción.

Y ante una pregunta específica, el ministro Rojas dice no conocer las razones por las cuales no se declararon impedidos para firmar el documento CONPES sobre esa obra, las entonces ministras Gina Parody (de Educación) y Cecilia Álvarez (de Transporte) y el entonces superministro (Néstor Humberto Martínez).

El debate sobre este caso de corrupción está programado para las cinco de la tarde de hoy. Además de Rojas está citado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

En la carta el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, también responde al por qué no se abrió una licitación nueva para la adjudicación del Otrosí Ocaña- Gamarra y dijo que la Agencia Nacional de Infraestructura en su respetiva oportunidad realizó el estudio de las posibilidades , que hiciera viable la construcción de la Transversal “Río de Oro- Aguachica- Gamarra”, encontrando como resultado, que el ejecutar el proyecto bajo el esquema de una APP, los peajes proyectados durante toda la vida, no generarían los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo del proyecto, por lo que la inversión del Estado tenía que ser muy alta.

Jorge Eduardo Rojas también afirmó en esta misiva que no es cierto que el Gobierno va a entregar $700.000 millones a la Concesionaria Ruta del Sol mediante acuerdo de liquidación.

Recordó que este contrato aún no se ha liquidado y el escenario de liquidación es muy particular, es decir los dineros que se requerirán para ejecutar la obra correrán por cuenta del Concesionario, es decir el Estado no paga.

Vea el documento adjunto, con las respuestas del ministro.