El fiscal no está obligado a venir al Congreso: Lizcano

Seis horas antes de este publicitado debate en el que se promete sacar a flote toda la verdad sobre este caso de corrupción, aún es incierto si el fiscal general se presentará a responder el cuestionario preparado por el senador Jorge Robledo.

“A esta hora (11:00 am) el fiscal no nos ha confirmado su presencia, él está en calidad de invitado y la ley es clara en cuanto a que no se le puede citar. Él puede responder a los cuestionarios de otra manera pero está en sus manos decidir si asiste o no, el debate sigue en pie y habrá garantías para el citante y los demás citados porque recordemos que también fueron llamados varios funcionarios del Gobierno”, precisó.

Sin embargo, lo que se sabe es que el fiscal está dispuesto a asistir a este debate que, entre otras, no tendría mayores revelaciones de su parte, dado que la información sobre el caso Odebrecht hace parte de los proceso judiciales que están en curso.

Entre tanto, el senador Robledo y su equipo siguen preparando el debate a espera de que los funcionarios respondan por lo que el congresista ha denominado el caso de corrupción más escandaloso de los últimos años.