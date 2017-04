Falta de control en internet facilita información sobre suicidios: experto en psiquiatría

El experto en psiquiatría y especialista de la Universidad Nacional, Hernán Gustavo Cubillos, explicó que no existe información que establezca la relación entre suicidio e internet, lo que sí se logró identificar es que el acceso a la web sin restricciones, como existe en Colombia, tiene cierta influencia facilitadora o promotora de esta conducta.

De acuerdo con Cubillos, en algunos foros se entregan detalles específicos sobre los métodos que se deben utilizar para atentar contra sí mismo y además si causa dolor o no. “En algunos sitios web se describe el tipo de medicamentos, los efectos secundarios, y, en el caso de las armas de fuego, indican en que área del cráneo se debe propinar el disparo”, explicó el especialista.

Indicó que se recopiló la información de los enlaces que aparecían en las dos primeras páginas del buscador, es decir 20 resultados por término para un total de 400 páginas como muestra de estudio.

“Después de descartar los enlaces bloqueados, aquellos de contenido sensible y los que no estaban relacionados con el tema, la investigación se realizó con 192 páginas (48 % de la muestra), en particular blogs y foros que exponen métodos suicidas y brindan información sobre cómo hacerlo”, señaló Cubillos.

“Vemos que en Colombia es muy fácil acceder a estos sitios web donde se entregan detalles sobre conductas suicidas y no vemos que por parte del Estado se habiliten páginas de ayuda o líneas que permita a las personas que reciban atención psicológica o médica inmediata”, agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el suicidio produce un millón de decesos al año en el mundo. En Colombia, según el informe Forensis 2015, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es la cuarta causa de muerte violenta (en 2015 se produjeron 2.068 casos, 10 % más que en 2014).

El documento muestra que los jóvenes reportaron el mayor número de eventos. El 48,74 % de los suicidios ocurrió en edades entre los 15 y 34 años; la edad promedio de la mayoría fue de 20 a 24 años (302 casos). Además, las muertes entre los 10 y los 14 años pasaron de 57 en 2014, a 70 en 2015.