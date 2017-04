Inició el estudio de los decretos que crean la Comisión de la Verdad y la Unidad para la búsqueda de desaparecidos

La Corte Constitucional inició el estudio automático de los decretos 588 y 589 de 2017 por los cuales se crea la Comisión de la Verdad y la Unidad para la búsqueda de desaparecidos, respectivamente, como mecanismos automáticos para conocer lo sucedido en el conflicto con las Farc.

La Corte Constitucional estudiará la viabilidad y constitucionalidad automática de los decretos firmados por el Presidente Juan Manuel Santos, como entes autónomos e independientes que funcionarán por tres y 20 años.

El proyecto de fallo sobre la Comisión de la Verdad estará en manos del magistrado José Antonio Cepeda; mientras que el de la Unidad para la búsqueda de desaparecidos está a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero.

Entre las funciones de la comisión está contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido para ofrecer una explicación amplia del conflicto, contribuir al reconocimiento de las víctimas, promover la convivencia en los territorios, aportar a la construcción de paz e identificar las responsabilidades colectivas tanto del Estado como de las Farc y las organizaciones paramilitares.

